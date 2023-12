Dawid Ogrodnik jako belfer z misją niemożliwą. Nowy zwiastun "Piep*zyć Mickiewicza"

Nowy plakat filmu "Piep*zyć Mickiewicza"

"Piep*zyć Mickiewicza" - zobacz nowy zwiastun

Jego bohater, polonista Jan Sienkiewicz, uważa, że tradycyjne metody wychowawcze się zdewaluowały i trzeba szukać nowych form. W jednym z wywiadów aktor zdradził, że Sienkiewicz stara się rozmawiać z uczniami ich językiem i wychodzić naprzeciw ich charakterom. Jak stwierdził, w dobie szybkich newsów i mediów społecznościowych, młodzi ludzie inaczej przyswajają wiedzę i co innego ich pobudza. Czy zatem metody, które stosuje jego postać, można uznać za kontrowersyjne? –– tłumaczył postępowanie Sienkiewicza Ogrodnik . Tytuł filmu to cytat z wypowiedzi jednego z uczniów, który odniósł się w ten sposób do zadania domowego, a mianowicie do wypracowania o "Odzie do młodości". Ta rzucona podczas lekcji wulgarna uwaga stała się punktem wyjścia do zmiany tematu pracy na: "Piep*rzyć Mickiewicza. Portret młodego pokolenia".O debiutantach, którzy objęli role podopiecznych Sienkiewicza, Dawid Ogrodnik mówił tak: –Wyrzucony z uczelni pisarz i wykładowca Jan Sienkiewicz zatrudnia się w warszawskim liceum. Pod jego opiekę trafia słynna na całą szkołę klasa zbuntowanych i odpornych na wiedzę wyrzutków. IIB to uczniowie z piekła rodem, a ich przyszłość wydaje się przesądzona. Ale Sienkiewicz, uzbrojony w literaturę, entuzjazm i masę niekonwencjonalnych pomysłów, rzuci wyzwanie skazanej na wykluczenie grupie. Czy uda mu się ją okiełznać i ocalić? Opowieść o przyjaźni, miłości, szkolnych szaleństwach i o tym, że każdy zasługuje na jeszcze jedną szansę.W roli ekscentrycznego belfra Dawid Ogrodnik . W jego nietuzinkowych uczniów wcielają się m.in. Hugo Tarres Aleksandra Izydorczyk . Ich wszystkich porwą raperskie rymy Janusza Walczuka i Olszakumpla.