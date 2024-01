"Piep*zyć Mickiewicza": rozmawiamy z gwiazdami na uroczystej premierze filmu

Dawid Ogrodnik na premierze filmu "Piep*zyć Mickiewicza"

Aleksandra Izydorczyk i Krystian Embradora na premierze filmu "Piep*zyć Mickiewicza"

Janusz Walczuk na premierze filmu "Piep*zyć Mickiewicza"

O czym opowiada "Piep*zyć Mickiewicza"?

Wyrzucony z uczelni pisarz i wykładowca Jan Sienkiewicz zatrudnia się w warszawskim liceum. Pod jego opiekę trafia słynna na całą szkołę klasa zbuntowanych i odpornych na wiedzę wyrzutków. IIB to uczniowie z piekła rodem, a ich przyszłość wydaje się przesądzona. Ale Sienkiewicz, uzbrojony w literaturę, entuzjazm i masę niekonwencjonalnych pomysłów, rzuci wyzwanie skazanej na wykluczenie grupie. Czy uda mu się ją okiełznać i ocalić? Opowieść o przyjaźni, miłości, szkolnych szaleństwach i o tym, że każdy zasługuje na jeszcze jedną szansę.

Podczas premiery " Piep*zyć Mickiewicza " rozmawialiśmy m.in. z Dawidem Ogrodnikiem . Czy grany przez niego Jan Sienkiewicz to nauczyciel, jakiego sam chciałby spotkać?O pracy nad filmem opowiedzieli nam też debiutujący na wielkim ekranie Aleksandra Izydorczyk i Krystian Embradora. Jak wspominają pracę na planie? Piep*zyć Mickiewicza " to także ekranowy debiut rapera Janusza Walczuka, który napisał piosenkę promującą film. Zobaczcie, co miał nam do powiedzenia.Film " Piep*zyć Mickiewicza " trafi na ekrany polskich kin już w najbliższy piątek, 12 stycznia. Zobaczcie jego zwiastun: