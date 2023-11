PREMIERA: Dawid Ogrodnik jako zarąbisty polonista. Teaser filmu "Piep*zyć Mickiewicza"

O filmie "Piep*zyć Mickiewicza"

Teaser filmu "Piep*zyć Mickiewicza"

Do niewielu polskich filmów o szkole dołączy już na początku przyszłego roku nowa produkcja –, z Dawidem Ogrodnikiem w roli nauczyciela, jakiego jeszcze nie było. Trzeba przyznać, że nie było też takiej klasy. To "czarna dziura skrzyżowana z Mordorem", jak mówią ci, którzy ją znają – a więc cała reszta liceum. Czy nowy polonista poradzi sobie z niepokornymi uczniami, uważanymi za prawdziwą zakałę szkoły? Dante, Nel, Anita, Bolo, Cegła, Mietek, Roxy... Oni tak łatwo się nie poddadzą.Wyrzucony z uczelni pisarz i wykładowca Jan Sienkiewicz zatrudnia się w warszawskim liceum. Pod jego opiekę trafia słynna na całą szkołę klasa zbuntowanych i odpornych na wiedzę wyrzutków. IIB to uczniowie z piekła rodem, a ich przyszłość wydaje się przesądzona. Ale Sienkiewicz, uzbrojony w literaturę, entuzjazm i masę niekonwencjonalnych pomysłów, rzuci wyzwanie skazanej na wykluczenie grupie. Czy uda mu się ją okiełznać i ocalić? Opowieść o przyjaźni, miłości, szkolnych szaleństwach i o tym, że każdy zasługuje na jeszcze jedną szansę.W roli ekscentrycznego belfra Dawid Ogrodnik . W jego nietuzinkowych uczniów wcielają się m.in. Hugo Tarres Aleksandra Izydorczyk . Ich wszystkich porwą raperskie rymy Janusza Walczuka i Olszakumpla.