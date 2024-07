Dekadę temu nakręcił "Foxcatchera". Teraz powraca!

Bennett Miller zafascynowany sztuczną inteligencją

Reżyser nie był zbyt chętny do odkrywania kart, ale potwierdził, że pracuje nad nowym filmem fabularnym. W jednej z ostatnich rozmów ujawnił jednak, że tematem przewodnim obrazu będzie. Miller pracuje właśnie ze scenarzystą nad szczegółami fabuły. Nie powiedział jednak, kto jest tym scenarzystą. Miller jest wielkim entuzjastą sztucznej inteligencji.. Przykładowe prace możecie obejrzeć TUTAJ Od premiery ostatniego filmu Millera - " Foxcatcher " - mija 10 lat. Nie oznacza to, że reżyser w tym czasie próżnował. Oprócz tworzenia prac ze sztuczną inteligencjąw sposób, który nie do końca znamy.Ten projekt jednak stał sięi na razie Miller nie wie, czy w ogóle ujrzy światło dzienne.