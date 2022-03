Depp v Heard. Wielki cios dla drużyny Johnny'ego Deppa

Getty Images © Marc Piasecki



O co pozwał Amber Heard Johnny Depp?

Decyzja sądu - co ona oznacza dla Deppa?

Proces o zniesławienie, jaki wytoczył Johnny Depp Amber Heard zbliża się wielkimi krokami. Najważniejsze hollywoodzka sprawa sądowa dekady wchodzi na ostatnią prostą i nie jest to dobry moment dla Deppa . Jego strona doznała właśnie poważnej porażki. Odrzucono bowiem wniosek, by Heard nie mogła bronić się korzystając z przepisów anti-SLAPP.Sprawa jest pokłosiem brutalnej walki rozwodowej. Bezpośrednio dotyczy jednak felietonu, który Amber Heard opublikowała w 2018 roku na łamach "The Washington Post". Z tekstu wynikało, że jest ofiarą przemocy domowej, której sprawcą był Depp , jej były mąż.- czytaliśmy w pozwie złożonym w 2019 roku. -Przepisy anti-SLAPP zostały wprowadzone, by bronić osoby korzystające z przysługującego im w ramach Pierwszej Poprawki prawa do wolności słowa. Przepisy mają chronić takie osoby przed pozwami o zniesławienie, których jedynym celem jest zastraszenie i tym samym uciszenie.Sąd uznał, że prawnicy Amber Heard będą mogli w czasie procesu podnosić argument, że aktorce powinien być przyznany immunitet związany z prawem do wolności wypowiedzi, ponieważ jej tekst był istotny z punktu widzenia ogólnego dobra społecznego. Warto przy tym podkreślić, że w felietonie Heard nazwisko Deppa nigdy nie pada.Sądowa wojna Deppa Heard rozpocznie się 11 kwietnia. Na świadków zostali wezwani m.in.: James Franco