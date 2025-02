Terry Gilliam wraca! W obsadzie Depp, Driver, Bridges i Momoa. Początek zdjęć do "Carnival" blisko

O czym opowie "Carnival" Terry'ego Gilliama?

Reżyser zaznaczył jednak, że potrzebuje około 40 milionów dolarów, żeby zrealizować projekt.W film zainwestowali Włosi ze studia Notorious Pictures.. Prawdopodobnie właśnie budowana jest scenografia.Akcja filmu ma rozgrywać się w trakcie apokalipsy. Sfrustrowany i rozczarowany ludzkością, która zniszczyła jego "rajski dar", mściwy Bóg postanawia zetrzeć homo sapiens na proch i sprowadza na świat kolejne plagi. Jedyną istotą, która może go powstrzymać, jest Szatan – w końcu jeśli na świecie zabraknie ludzi, nie będzie miał niczego do roboty, zostanie uwięziony na wieczność w królestwie nudy. Jak obiecuje reżyser, całość ma być groteskową czarną komedią. Asa Butterfield podobno zagra Adama, a Emma Laird – Ewę.Przypomnijmy, że jak dotąd Gilliam Depp mieli okazję współpracować ze sobą dwa razy. Pierwszym wspólnym projektem było(1998), czyli ekranizacja "Lęku i odrazy w Las Vegas" pióra Huntera S. Thompsona . Po raz drugi reżyser i aktor spotkali się ze sobą na planie fantasy(2009), w którym Depp do spółki z Colinem Farrellem Jude'em Lawem przejęli rolę Tony'ego po tragicznej śmierci Heatha Ledgera . W międzyczasie był jeszcze- feralny projekt, z którego gwiazdor musiał zrezygnować na skutek problemów w trakcie realizacji.