Johnny Depp wraca do Holllywood! Z Penélope Cruz u boku

Johnny Depp i Penélope Cruz razem po raz czwarty na ekranie

Powrót Johnny'ego Deppa

Zwiastun filmu "Morderstwo w Orient Expressie"

Ekranową partnerką Deppa będzie hiszpańska aktorka. Para zna się doskonale. Wystąpili bowiem już w trzech filmowych projektach. Były to:orazAkcja filmurozgrywać się będzie na statku wycieczkowym. Bohaterami będą barmanka i tytułowy konsument alkoholu o każdej porze dnia, który skrywa tajemnicę. Wkrótce odkryją, że ich losy splatają się ze sobą w zaskakujący sposób, kiedy znajdą się w samym centrum kryminalnej intrygi.Twórcy zapowiadają pełną akcji przygodę, w której przygotowano dla widzów liczne fabularne niespodzianki. Za scenariusz odpowiada, który wcześniej pracował przy widowiskuReżyseremzostał, który najlepiej znany jest z komiksowych widowiski jego kontynuacja. Ostatnio pracował przy serialach, np. przyOd czasu sądowych wojen z byłą partnerką Johnny Depp nie pracował w produkcjach wielkich hollywoodzkich wytwórni. "Day Drinker" to jego największy projekt od czasuNie oznacza to rzecz jasna, że nie pracował. Wsparcia udzielili mu Europejczycy. Ostatnio wystąpił we francuskim dramacie kostiumowym. Zaś kilka dni temu na festiwalu w Rzymie swoja premierę miał wyreżyserowany przez niego film biograficzny