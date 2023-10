Ranking satysfakcji VOD. Netflix daleko. Kto na czele?

Wielkie platformy w dół, średnie w górę

Zwiastun serialu Max "Idol"

Ranking platform według Whip Media wygląda tak:

Porównując wyniki tegorocznego badania do tego z ubiegłego roku Whip Media zauważa, że największe platformy streamingowe notują spadki poziomu satysfakcji. Z kolei mniejsze platformy zyskują.Największym zadowoleniem użytkowników cieszy się w Ameryce platforma. Poziom satysfakcji wyniósł. Oznacza to jednak spadek aż o 6 punktów procentowych w porównaniu do badania z 2022 roku.Na drugim miejscu znalazła się platforma. W jej przypadku poziom satysfakcji wyniósłi nie zmienił się w porównaniu do badania z 2022 roku.O trzy punkty procentowe spadło zadowolenie użytkowników platformy. Jednak wynikdaje jej wciąż miejsce na podium.Rekordowo wysoką satysfakcję zanotowała platforma. W ciągu roku wskaźnik wzrósł o 5 punktów procentowych do 81%.spadł na szóste miejsce tracą w najnowszym badaniu kolejne 3 punkty procentowe. Wynik 77% spowodował, że platformę wyprzedził, którego wskaźnik satysfakcji utrzymał się na poziomie 79%.