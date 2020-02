Disney kupuje film na bazie hitu z Broadwayu za 75 mln dolarów!

Wytwórnia Walta Disneya jesienią 2021 roku wprowadzi do kin film. Za prawda do dystrybucji studio zapłaciło, według źródeł portalu Deadline, aż 75 milionów dolarów. Jest to najwyższa kwota wydana przez jakiekolwiek studio na projekt, który samo nie wyprodukowało.to kinowa wersja jednego z największych przebojów musicalowych Broadwayu. Bił rekordy popularność, choć ceny biletów sięgały nawet 500 dolarów za miejsce.Obraz został nakręcony podczas trzech przedstawień oryginalnej obsady musicalu w czerwcu 2016 roku w Richard Rodgers Theatre. Materiał filmowy został uzupełniony o sceny grane bez udziału publiczności, by można było kręcić z różnych perspektyw.Całość wyreżyserował Tommy Kail, który był też reżyserem scenicznego oryginału., którego twórcą jest Lin-Manuel Miranda , jest biografią Alexandra Hamiltona, amerykańskiego polityka, przywódcę Federalistów, twórcę dolara, jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych.