Disney wyrzuca szefa Marvel Entertainment!

Wróg Kevina Feige'a, szykował przewrót w Disneyu. Kim jest Ike Perlmutter?

Wielkie zmiany w "rodzinie" Disneya. Właśnie trwa proces zwalniania ponad 7 tysięcy pracowników. Niedawno dowiedzieliśmy się, że pod topór poszedł cały dział zajmujący się metaverse, a teraz New York Times ujawnił, żeurodził się w Palestynie, dorastał w Izraelu, uczestniczył w wojnie sześciodniowej. Do Ameryki wyemigrował mając zaledwie 250 dolarów w kieszeni. Miał jednak smykałkę do sprzedaży. Sam nauczył się podstaw księgowości. To pozwoliło mu rozwijać kolejne interesy.W radzie dyrektorów Marvela zasiadał od 1993 roku. W 1995 został jej przewodniczącym. Kiedy w 1996 roku Marvel zbankrutował, Perlmutter uczestniczył w wojnie o kontrolę. Ostatecznie udało mu się to przy współudziale Avida Arada. Nowa firma nosiła mianoi od 2005 roku Perlmutter jest jej CEO. Stanowisko to utrzymał również po tym, jak sprzedał firmę Disneyowi.I to doprowadziło do wojny z odpowiedzialnym w Marvelu za filmy Kevinem Feige'em . To on miał m.in. zdecydować o usunięciu z MCU Terrence'a Howarda i zastąpieniu go Donem Cheadle'em , co miał skomentować, że "wszyscy czarni wyglądają tak samo".Czarę goryczy przelał. Kiedy Feige nie chciał podporządkować się żądaniom Perlmuttera, ten uparł się, by go zwolnić. Skończyło się na interwencji ówczesnego (a od niedawna ponownego) szefa Disneya Boba Igera. Dzięki niemu, a Feige miał odtąd odpowiadać bezpośrednio przed Alanem Hornem.Perlmutter zachował jednak kontrolę nad oddziałem telewizyjnym Marvela. To przed nim odpowiadał Jeph Loeb . To zmieniło się w 2019 roku, kiedyprzestało istnieć i zostało wchłonięte przez Marvel Studios., który rozpoczął brutalną batalię o miejsce w radzie dyrektorów Disneya. Peltz nie krył, że jest niezadowolony ze zwolnienia Boba Chapeka i zastąpienia go Igerem. Niespodziewanie w lutym Peltz poddał się.Na razie prezydent ME Dan Buckley pozostanie na swoim stanowisku.