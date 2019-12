Do śniegu! Gotowi! Start! Oto teaser filmu "Szybcy i śnieżni"

3 2 1



Stowarzyszenie Nowe Horyzonty zaprezentowało teaser kanadyjskiej animacji. Film trafi do polskich kin 31 stycznia.Zapowiedź wideo możecie obejrzeć poniżej:Historia animacji rozgrywa się w zimowej scenerii miasteczka, w którym nieskrępowani zakazami dorosłych bohaterowie urządzają wielki wyścig saneczkowy. Dzieci podchodzą do kwestii wyścigu bardzo poważnie. Każdy jak najrzetelniej wywiązuje się ze swoich zadań: trzeba skonstruować jak najlepsze sanki, przygotować imponujący tor i sumiennie ćwiczyć jazdę do samego wyścigu. Kiedy okazuje się, że jeden z zawodników śnieżnego rajdu gra nieczysto, rywalizacja między dziećmi przybiera na sile. Jest to barwna opowieść o wyzwaniach dzieciństwa, potędze przyjaźni oraz pierwszych rozterkach na temat lojalności i ambicji.