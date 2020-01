WIDEO: Zobaczcie zwiastun animacji "Szybcy i śnieżni"

3 2 1



Zwycięzca wyścigu saneczkowego może być tylko jeden. Czy pomysłowemu Frankiemu uda się pokonać pewnego siebie Zaca, który nie ma skrupułów, by oszukiwać podczas rywalizacji? Filmz gościnnym udziałem Igora "Igo" Walaszka w kinach od 31 stycznia! A poniżej zwiastun:to najwyższej próby familijne kino przygodowe, które ma już na koncie wygraną w plebiscycie publiczności 6. MFF Kino Dzieci. Akcja filmu rozgrywa się podczas przygotowań do corocznego wyścigu saneczkowego. Frankie, nieco szalony naukowiec, obmyśla koncepcję pojazdu, który ma zapewnić zwycięstwo jego drużynie. Kiedy maszyna niespodziewanie rozpada się tuż przed linią mety, nikt nie może uwierzyć, że stały za tym błędy w konstrukcji. Wynalazca wspólnie z kolegami odkrywa, że to sprawka Zaca – zarozumiałego i nieco tajemniczego zawodnika, który w międzyczasie dołączył do stawki wyścigu.Frankie pragnie rewanżu i ponownego, tym razem uczciwego rajdu. Wraz z drużyną wiernych przyjaciół zrobią wszystko, by skonstruować jeszcze szybszy pojazd i wygrać rywalizację z oszustem! Błyskotliwa animacja udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych dla grupy pogodnych i zdeterminowanych, choć nie zawsze zgodnych przyjaciół.W filmie usłyszymy też, i to w podwójnej roli - Igora "Igo" Walaszka. Gwiazda polskiej muzyki, znany z udziału w 10. edycji Męskiego Grania "Igo" użyczył w filmie głosu Zackowi oraz nagrał piosenkę promującą animację, pt. "Lepszy dzień". Film na ekranach kin od 31 stycznia 2020 roku. Kategoria wiekowa 5+.