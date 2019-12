Oto piosenka Igo Walaszka do filmu "Szybcy i Śnieżni"!

3 2 1



Gwiazda polskiej muzyki, Igor "Igo" Walaszek, znany z udziału w 10. edycji Męskiego Grania debiutuje właśnie w filmie i to od razu w podwójnej roli. Zobaczcie teledysk do piosenki - "Lepszy dzień", którą Igo nagrał do filmu. Wokalista użyczył też głosu Zackowi, jednej z głównych postaci w animacji. Film na ekranach kin od 31 stycznia 2020 roku.Wokalista Bass Astral x Igo i Clock Machine przyznał, że od najmłodszych lat marzył o pracy przy dubbingu w filmie animowanym. Praca przy filmieto jego aktorski debiut. Igo sam zadecydował jakiej postaci użyczy głosu i wybrał z filmu swojego ulubionego bohatera – Zacka - dziecięcego geniusza, który pragnie wygrywać za wszelką cenę. Artysta podkreśla, że choć na co dzień pracuje głosem, dubbing okazał się zupełnie nowym wyzwaniem, wymagającym niezwykłej kreatywności.W piosence otwierającej film - "Lepszy dzień", Igo swym charakterystycznym mocnym wokalem śpiewa o determinacji w dążeniu do obranego celu, pokonywaniu złej passy i realizowaniu swoich marzeń "tu i teraz". Utwór oryginalnie wykonywany był przez kanadyjskiego piosenkarza – Robbiego Johnsona.to kanadyjska superprodukcja, która w Polsce dystrybuowana jest przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Jest to najwyższej próby familijne kino przygodowe. Historia rozgrywa się w zimowej scenerii miasteczka, w którym nieskrępowani zakazami dorosłych bohaterowie urządzają wielki wyścig saneczkowy.Dzieci podchodzą do kwestii wyścigu bardzo poważnie. Każdy jak najrzetelniej wywiązuje się ze swoich zadań: trzeba skonstruować jak najlepsze sanki, przygotować imponujący tor i sumiennie ćwiczyć jazdę do samego wyścigu. Kiedy okazuje się, że jeden z zawodników śnieżnego rajdu gra nieczysto, rywalizacja między dziećmi przybiera na sile. Jest to barwna opowieść o wyzwaniach dzieciństwa, potędze przyjaźni oraz pierwszych rozterkach na temat lojalności i ambicji.