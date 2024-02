Do kin wchodzi właśnie thriller, w którym to Ty jesteś czarnym charakterem

Dokładnie to spotyka tytułowego bohatera. Vincent to chodzący synonim przeciętnego milenialsa – pracuje w korpo, chodzi na randki z Tindera, mieszka w kawalerce. Pewnego dnia zostaje jednak zaatakowany przez stażystę z pracy. Nazajutrz kolega wbija mu widelec w rękę. Po zajściach żaden z nich nie jest w stanie wytłumaczyć, co nim kierowało. Vincent po prostu musi umrzeć – choć nikt nie wie, dlaczego.W swoim pełnometrażowym debiucie, których wchodzi na ekrany już 23 lutego, francuski reżyser i pisarz Stéphan Castang miesza gatunki ze swadą godną Quentina Tarantino to po części mroczny thriller, horror spod znaku francuskiej ekstremy, smoliście czarna komedia i satyra społeczna przywołująca na myśl " Dream Scenario " z Nicolasem Cage’em . To jednak przede wszystkim opowieść o przemocy w naszym codziennym życiu – o cichym przyzwoleniu na nią, o jej pragnieniu i o tym, jak trudno pozbyć się pierwotnych instynktów.Dzięki temuto pierwszy w historii kina thriller, w którym to my – widzowie – stajemy się czarnymi charakterami. Mimo że nikt nas nie pytał o zgodę.Mroczny i przewrotnie zabawny debiut Stéphana Castanga zachwycił już widzów na festiwalu w Cannes, był nominowany do Europejskich Nagród Filmowych, a 23 lutego powalczy o Cezara (czyli francuskiego Oscara) w kategorii "najlepszy debiut".