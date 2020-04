Dokonało się! Nowe animowane uniwersum LEGO! Od Universalu

Universal Filmed Entertainment Group i LEGO Group rozpoczynają współpracę. Tak oto na naszych oczach rodzi się nowe animowane uniwersum. Umowa podpisana została na pięć lat.Informacja nie jest szczególnym zaskoczeniem. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku do mediów trafiła wieść, że LEGO pożegna się z Warner Bros., z którym współpracowało od 2014 roku. Już wtedy sugerowano, że naturalnym domem dla giganta zabawkowego będzie Universal, który ma już w swoim portfolio takich animowanych graczy jak Illumination i DreamWorks Animation.Na razie nie wiadomo, jakie filmy powstaną w ramach współpracy. Należy się jednak spodziewać, że najważniejsze tytuły z bogatej biblioteki wytwórni mogą zyskać nowe życie dzięki klockom LEGO. Już wcześniej Universal i zabawkowy gigant łączyli siły, czego efektami były telewizyjne produkcje:Współpraca Lego z Warner Bros. początkowo przynosiła znakomite finansowe rezultaty.zarobiło na całym świecie ponad 460 milionów dolarów, co skłoniło WB do ogłoszenia ambitnych planów dotyczących realizacji całej masy sequeli i spin-offów. Niestety zarównojak izawiodły w box offisie, co skłoniło firmę Lego do szukania nowych rozwiązań i partnerów.