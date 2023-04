Donald Sutherland w nowym serialu twórcy "Yellowstone". To historia pierwszego czarnego szeryfa

Co wiemy o serialu "Lawmen: Bass Reeves"?

Getty Images © Robin L Marshall

David Oyelowo zagra tytułową rolę w serialu "Lawmen: Bass Reeves"

Ostatnie role Donalda Sutherlanda

"Tulsa KIng", serial Taylora Sheridana, w Serial Killers

dołączył do obsady serialu. Jest to nowy projekt), który powstaje dla platformy Paramount+.Antologiato nowy serial platformy Paramount+. Według informacji serwisu w każdym sezonie poznamy historię osób stojących na straży prawa, które wpłynęły na bieg historii. Prace na planie już się rozpoczęły. Zdjęcia powstają w Teksasie.Tytułowyuznawany jest za pierwszego czarnoskórego agenta United States Marshals Service. Działał na terytorium Arkansas i Oklahomy. W swojej karierze doprowadził do ujęcia ponad trzech tysięcy niebezpiecznych przestępców, sam nigdy nie będąc rannym. Rola ta przypadła, który będzie także jednym z producentów serialu.zagra sędziego Isaaca Parkera. W pozostałych rolach m.in.. Obowiązki showrunnera przypadły).mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w dostępnym na Netfliksie horrorze, widowisku sci-fi "" oraz serialach. Aktualnie jego filmografię zamyka oparty na prawdziwej historii dramat sądowy. W przygotowaniu są animacja, w której aktor użycza głosu postaci białego krokodyla, oraz rozgrywający się w postapokaliptycznej Ameryce horrorZachęcamy do obejrzenia odcinka programu Serial Killers, w którym Łukasz Muszyński i Bartosz Czartoryski rozmawiają o, serialu, który aktualnie zamyka filmografięZwolniony po 25 latach z więzienia członek nowojorskiej mafii Dwight "Generał" Manfredi zostaje zesłany przez szefa do Oklahomy, aby rozszerzyć działalność. Podejrzewając, że mafia działa przeciwko niemu, bohater powoli buduje własną ekipę.