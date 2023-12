Grudzień 2023: na jakie seriale warto czekać? Sprawdź naszą listę

Grudzień 2023: na jakie seriale czekamy w grudniu?

1 Django 2022 - Western Matthias Schoenaerts Nicholas Pinnock Do New Babylon, miasteczka w Teksasie, przybywa utrudzony rewolwerowiec Django. Szuka ludzi, którzy zamordowali jego bliskich. Na miejscu odnajduje Sarah, swoją dorosłą już córkę. Wraz z nią, Johnem Ellisem i jego synami staje do walki z nienawistną Elizabeth Thurman, zwaną damą z Elmdale. Serial na motywach spaghetti westernu Sergia Corbucciego z 1966 roku. Premiera: 1 grudnia, Canal+ i Canal+ online

2 1670 2023 - Komedia Bartłomiej Topa Katarzyna Herman Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego: na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku… W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę! Premiera: 13 grudnia, Netflix

3 Reacher 2022 - 49 min. Akcja Alan Ritchson Malcolm Goodwin W drugim sezonie Reacher zostaje wyrwany z koczowniczego trybu życia przez zaszyfrowaną wiadomość informującą go, że członek 110. pułku – jego elitarnej grupy wojskowych agentów specjalnych – został zamordowany. Reacher i część jego byłych członków oddziałów wojskowych spotykają się ponownie, aby zbadać sprawę, która wkrótce okaże się być poważniejsza, niż kiedykolwiek mogliby sobie wyobrazić. Serial oparty jest na cyklu bestsellerowych powieści Lee Childa. Scenariusz 2. sezonu powstał na podstawie książki "Elita zabójców" (ang. Bad Luck and Trouble) z 2007 roku. To 11. odsłona serii. Premiera: 15 grudnia, Prime Video

4 Lawmen: Bass Reeves 2023 50 min. Dramat Western David Oyelowo Dennis Quaid Antologia "Lawmen: Bass Reeves" to nowy serial platformy Paramount+. Według informacji serwisu w każdym sezonie poznamy historię osób stojących na straży prawa, które wpłynęły na bieg historii. Prace na planie już się rozpoczęły. Zdjęcia powstają w Teksasie. Tytułowy Bass Reeves uznawany jest za pierwszego czarnoskórego agenta United States Marshals Service. Działał na terytorium Arkansas i Oklahomy. W swojej karierze doprowadził do ujęcia ponad trzech tysięcy niebezpiecznych przestępców, sam nigdy nie będąc rannym. Rola ta przypadła Davidowi Oyelowo, który będzie także jednym z producentów serialu. Premiera: 18 grudnia, SkyShowtime