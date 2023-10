Donald Sutherland trafi na znaczek pocztowy

Donald Sutherland na znaczku pocztowym

Donald Sutherland - duma kanadyjskiego aktorstwa

Donald Sutherland jest Kanadyjczykiem, któremu udało się uzyskać światową sławę. Kanadyjska Poczta postanowiła to uczcić specjalnym znaczkiem:- możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.Sam aktor nie krył wzruszenia, kiedy rozmawiał na temat znaczka z kanadyjskimi dziennikarzami:Znaczek z wizerunkiem Donalda Sutherlanda wygląda tak:Karierę aktorską zaczynał od występów na scenach londyńskich teatrów, pojawiał się też w europejskich produkcjach filmowych, jak włoski horrorczy realizowany przez BBC Christopherem Plummerem w tytułowej roli.Rozpoznawalność i uznanie krytyków przyniosła Donaldowi Sutherlandowi rola kapt. Benjamina Franklina "Sokolego Oka" Pierce'a w głośnym Roberta Altmana . Za występ ten został nominowany do Złotego Globu. Chętnie grywał w filmach wojennych. Mogliśmy zobaczyć go w takich produkcjach jak, na planie którego spotkał się m.in. z Clintem Eastwoodem Tellym Savalasem , czyW swojej karierze Donald Sutherland zdobył dwa Złote Globy za role drugoplanowe: w 1996 roku nagrodzono jego występ w filmie(rok wcześniej za kreację tę został nagrodzony Emmy ), a w 2003 roku doceniono jego występ w filmie. W 2014 roku czytelnicy magazynu "Seventeen" / "Teen People" uznali graną przez Sutherlanda postać prezydenta Snowa za swój, przyznając aktorowi nagrodę Teen Choice . Za tę kreację był nominowany także do przyznawanego przez MTv Złotego Popcornu oraz nagrody Kids Choice.