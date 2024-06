Słabe żarty, protesty, niefortunne sploty wydarzeń. Te kontrowersyjne odcinki seriali nie były emitowane

Wydarzenia z 11 września 2001 roku wpłynęły na wygląd ówczesnej rozrywki i wyczuliły stacje telewizyjne na poszukiwanie treści potencjalnie przypominających o zamachu terrorystycznym na Nowy Jork i Waszyngton. Gdy premiery filmów w kinach opóźniały swoje premiery, na planach powstających produkcji trzeba było zmieniać fabularne rozwiązania i żarty. Odcinek serialu " Simpsonowie " "The City of New York vs. Homer Simpson" został wycofany z telewizyjnych powtórek, ponieważ fabuła dotyczyła między innymi WTC i ich pracowników. Przedmiotem autocenzury był też uwielbiany sitcom " Przyjaciele ". Do kosza wyrzucono już nakręcony wątek odcinka. Monica Chandler udają się na miesiąc miodowy, nieroztropnie żartując, że mają przy sobie bombę. Zostają zamknięci przez policję na lotnisku i muszą gęsto tłumaczyć się ze swojego poczucia humoru. Pozostała część odcinka "The One Where Rachel Tells…" pozostała niezmieniona, a feralny gag zastąpiono rywalizacją małżonków z inną parą mieszkającą w ich hotelu. Po latach cały wątek pojawił się jako dodatek do wydania DVD, ale nie jako oficjalna część ósmego sezonu serialu.