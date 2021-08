Twórcy "South Park" zarobią 900 milionów dolarów

Twórcy " Miasteczka South Park ", Trey Parker Matt Stone , podpisali właśnie lukratywny kontrakt z korporacją ViacomCBS.Umowa zakłada, że kultowy serial animowany dla dorosłych pozostanie na antenie Comedy Central co najmniej do 2027 roku. Ponadto na przestrzeni najbliższych 7 lat pod szyldem " South Park " powstanie 14 filmów, które będzie można zobaczyć na serwisie streamingowym Paramount+. Dwa pierwsze zadebiutują na platformie jeszcze w tym roku.Przedstawiciele ViacomCBS nie chcą ujawnić, ile zapłacą Parkerowi Stone'owi . Jak podaje jednak serwis Deadline, nieoficjalnie mówi się, że na konta twórców " South Park " wpłynie łącznie 900 milionów dolarów. To jedna z wyższych gaż w historii branży rozrywkowej.W przyszłym tygodniu miną 24 lata od premiery pilotowego odcinka " Miasteczka South Park ". Wypełniony czarnym humorem, niestroniący od kontrowersji show cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród widzów. Sukces serialu pociągnął za sobą m.in. realizację filmu kinowego, cyklu gier wideo, albumów muzycznych oraz masy gadżetów. Dziś " South Park " jest jedną z cenniejszych marek w portfolio ViacomCBS.