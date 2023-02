Wojna o "South Park". Warner i Paramount idą do sądu

Paramount złamał kontrakt? Warner Bros. Discovery domaga się 200 milionów dolarów

"South Park: Post Covid" - pierwsze z filmowych wydarzeń

W czasie swojej długiej historii serial animowanywielokrotnie było powodem kontrowersji. Teraz stanie się przedmiotem sporu sądowego.Punktem sporu są prawa do streamingu serialuZgodnie z tą umową HBO Max miało mieć wyłączność na streamowanie pierwszych 23 sezonów serialu, jak również trzech kolejnych będących w przygotowaniu.Potem wybuchła pandemia i sezon 24. liczył już tylko dwa odcinki, a sezon 25. sześć. Tymczasem, podpisali lukratywny kontrakt z korporacją ViacomCBS.za realizowaniena potrzeby stacjioraz co najmniej 14na potrzeby platformyWarner Bros. uznało to za ordynarną próbę znalezienia kruczka prawnego i ominięcie wciąż obowiązującego kontraktu., co oznacza, że nie muszą trafiać na HBO Max.Jednak na tym nie koniec. W ubiegłym roku Paramount dosypał soli na zranioną dumę kierownictwa WBD ogłaszając, że, zaś nowe odcinki serialu zaczną pojawiać się na platformie już w 2024 roku.nie zamierza milczeć w tej sprawie. W oficjalnym komunikacieza już otrzymane odcinki serialu. Koncern twierdzi również, że pozew WBD jest frywolny i całkowicie mija się z faktami.Pierwszą produkcją zaprezentowaną na Paramount+ byłw 2021 roku. Niemal godzinna animacja jest oficjalnie opisywana właśnie jako "filmowe wydarzenie", co ciekawe, na stronach Wikipedii poświęconych serialowi funkcjonuje jednak jako 310 odcinek, po dwóch pandemicznych odcinkach 24. sezonu. Jego teaser możecie obejrzeć poniżej: