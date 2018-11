Dracula od twórców serialu "Sherlock" wybrany

Getty Images © Vincent Sandoval



Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, BBC szykuje serial, którego twórcami są Mark Gatiss Steven Moffat , odpowiedzialni wcześniej za. Teraz dowiedzieliśmy się, kto zagra główną rolę. Wybór twórców padł na Duńczyka znanego zpowstanie według tego samego schematu, co wcześniej. Sezon składać się będzie z trzech odcinków, z których każdy liczyć będzie ok. 90 minut. W przeciwieństwie donie zostanie uwspółcześniony. Akcja rozpocznie się w 1897 roku w Transylwanii, gdzie Dracula będzie knuł plany zniszczenia Londynu.Zdjęcia do serialu rozpoczną się w przyszłym roku. Jego premiery możemy się więc spodziewać w 2020 roku.BBC rozwija projekt we współpracy z platformą Netflix.