DreamWorks i Universal zapowiadają dwie animacje na 2021 r.

DreamWorks Animation i Universal Pictures zapowiedzieli dwie animacje na rok 2021. Jedna z kolei, powstająca we współprac z króle horrorów Jasonem Blumem , została wycofana.W maju 2021 roku do kin trafi niezatytułowana animacja powstająca na bazie netfliksowego serialu, który z kolei inspirowany był kinowym filmem animowanym DreamWorks Animation. Obraz wyreżyseruje Elaine Bogan ) we współpracy z Ennio Torresanem We wrześniu tego samego roku do kin trafią. Będzie to historią piątki kryminalistów: Pana Wilka, Pana Węża, Pana Piranii, Pana Rekina i Pani Tarantuli. Są już zmęczeni przestępczym życiem i chcą się zmienić. Nie będzie to jednak łatwe. Film bazuje na cyklu książek dla dzieci. Za jego reżyserię odpowiada Pierre Perifel ). Scenariusz przygotowali: Etan Cohen ) i Hilary Winston ).Pierwotnie we wrześniu 2021 roku miała pojawić się w kinach animacja, której producentem jest Jason Blum . Projekt został wycofany z kalendarza premier. Jego los nie jest na razie znany.