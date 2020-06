Dwa Brzegi w "Koronie". Festiwal w terminie, ale w nowej formule

Drodzy Widzowie, Miłośnicy Dwóch Brzegów, Mieszkańcy Kazimierza, Janowca i Mięćmierza — w ostatnim czasie koronawirus zdominował niemalże wszystkie dziedziny naszego życia, wystawiając społeczność na ciężką próbę. Odbiło się to również na branżach filmowej i kulturalnej. To dla nas wszystkich niezwykle trudny moment, ale postanowiliśmy się nie poddawać i zorganizować tegoroczny Festiwal Dwa Brzegi. Odbędzie się on w nowej, specjalnie przygotowanej formule, w zaplanowanym wcześniej terminie czyli 1-9 sierpnia 2020.Po kilku miesiącach przygotowań, mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie, a także bezpieczeństwo widzów, zdecydowaliśmy się na tak zwaną formę hybrydową Festiwalu.Oznacza to, że filmy fabularne i dokumentalne oraz Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych będą dostępne wirtualnie. Tworzymy e-kino, dwubrzegowe kino wirtualne, składające się z dwóch sal. Jednak serce Festiwalu pozostaje w Kazimierzu Dolnym i Janowcu, bo Dwa Brzegi to przecież także magia tych miejsc. Mobilne studio festiwalowe pozwoli nam na organizowanie spotkań z twórcami z Polski w różnych przestrzeniach: na Rynku, nad Wisłą, w galeriach, na Kazimierskim Zamku. Spotkania z twórcami zagranicznymi odbywać się będą online i wszystkie te wydarzenia będą transmitowane i dostępne na naszej stronie internetowej i profilu na facebooku. Będziemy też obecni w Mięćmierzu.Budujemy program artystyczny dokładnie tak samo jakbyśmy budowali Festiwal w normalnym czasie. Zachowujemy sekcję "Świat pod namiotem" czyli prezentację najnowszych, premierowych produkcji. W cyklu "Muzyka moja miłość" obrazy pokazujące muzyków i różne muzyczne style, odkryciem będzie z pewnością twórczość włoskiego reżysera Elio Petri, nieznanego w Polsce. Gabriela Muskała będzie bohaterką cyklu "I Bóg stworzył ...aktorkę". Będzie kilka bardzo dobrych dokumentów związanych z ekologią i poszukiwaniem rozwiązań hamujących dewastację naszej planety. Ten cykl realizujemy we współpracy z Komisją Europejską. Staramy się, aby program był bardzo atrakcyjny. Zależy nam, aby widzowie mieli poczucie, że uczestniczą w naprawdę wyjątkowym wydarzeniu.Obok tradycyjnych spotkań z artystami, zaplanowaliśmy nowe formy aktywności, które będą transmitowane online. Nowe sekcje spotkań to m.in. "Lekcje malarstwa i rysunku", "Kuchnia festiwalowa", "Trochę ruchu", "Krytycznym okiem". Dzięki tym wydarzeniom chcemy pokazać piękno Kazimierza, Janowca i Mięćmierza, a także przedstawić lokalne atrakcje i sposoby bezpiecznego spędzania wakacji w tych urokliwych zakątkach Lubelszczyzny.To zupełnie nowe doświadczenie dla całego naszego zespołu, ale Dwa Brzegi zawsze były festiwalem niekonwencjonalnym, więc ta sytuacja w każdym z nas wyzwala pozytywną, kreatywną energię.Dostęp do wszystkich festiwalowych aktywności będzie możliwy przez naszą stronę www.dwabrzegi.pl . Strefy kinowe będą dostępne po rejestracji i zakupie biletu (na seanse biletowane). Spotkania i pozostałe strefy aktywności gwarantujemy w wolnym dostępie.Zapraszamy na tegoroczny Festiwal Dwa Brzegi w nowej formule! Równocześnie bardzo dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie i wiadomości, jakie od Was otrzymujemy. O szczegółach programu będziemy Was sukcesywnie informować. Do zobaczenia online!Wkrótce uruchomimy również zbiórkę crowdfundingową, gdzie wspierając Festiwal, będzie można otrzymać atrakcyjne nagrody.14. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi odbywa się w dniach 1–9 sierpnia 2020 r. Zachęcamy do śledzenia naszych newsletterów oraz profilu na FACEBOOKU i INSTAGRAMIE.