E3 2019: Najważniejsze zapowiedzi z konferencji Bethesdy

Po raz piąty swoją konferencję na targach E3 zorganizowała Bethesda. Dużo opowiadano o społeczności, a na scenie pojawiali się "zabawni" deweloperzy rzucający niecenzuralnymi słowami, ale znalazło się też trochę miejsca na gry. Poniżej znajdziecie najważniejsze naszym zdaniem zapowiedzi. Miłego oglądania!gra trafi jesienią tego roku na Nintendo Switch i będzie obsługiwała zarówno rozgrywkę międzyplatformową, jak i przenoszenie postępu pomiędzy smartfonami a Switchem. Dalej będzie to tytuł darmowy, opierający się na mikrotransakcjach.masa nowej zawartości trafi do gry w tym roku, między innymi tryb Battle Royale dla 52 graczy. Tylko czy ktoś w to jeszcze gra?nowa gra, nad którą pracuje Shinji Mikami i jego studio Tango Gameworks. Poza zwiastunem nie wiemy nic więcej.bohater pierwszej gry id Software powraca w zupełnie nowej produkcji na smartfony z iOS i Androidem.nowa gra od Arkane, twórców serii "Dishonored".nowy zwiastun, z którego dowiedzieliśmy się wreszcie kiedy gra trafi do sklepów. W nowego Dooma zagramy 22 listopada tego roku na PC, Xbox One, Nintendo Switch i PlayStation 4.