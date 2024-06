Co dalej po Skyline Valley? Rozmawiamy z twórcami "Fallout 76"

Zobacz zwiastun 17 sezonu "Fallout 76" - Skyline Valley"

Na początku chciałbym zapytać o wpływ serialu telewizyjnego na grę. Czy mieliście problemy z tak szybko rosnącą liczbą graczy?Nie, zupełnie nie. W ciągu ostatniego roku, w oczekiwaniu na premierę serialu, wprowadziliśmy zmiany i ulepszenia w grze, aby przygotować się na potencjalny napływ nowych graczy. Jedną z rzeczy, które wprowadziliśmy, jest poprawa wydajności na konsolach Xbox Series S i X, PS5, a także ułatwienie wejścia do świata gry po opuszczeniu Krypty. Wiem, że to długa odpowiedź, ale nie mieliśmy żadnych problemów i byliśmy na to bardzo gotowi.Czy przemiana w ghoula w grze będzie permanentna? Czy będzie możliwość cofnięcia tej zmiany?Możliwe, że będą sposoby na cofnięcie tej przemiany, jeśli uznasz, że to jednak nie dla Ciebie.Czy jako ghoul będziemy mogli nosić Pancerz Wspomagany?Tak, chociaż nie wiem, czy byś tego chciał. Ghoule żywią się radiacją, a pancerz wspomagany ją ogranicza. Mimo wszystko, będzie to możliwe.Czy będzie można grać jako elektryczny ghoul? (Zgubiony, nowa frakcja ghouli z dodatku Skyline Valley)Dobre pytanie – jest to opcja, której nie wykluczamy, ale na początku będą to standardowe ghoule.Czy dodanie ghoula jako klasy postaci do gry jest powiązane z jego popularnością w serialu?Fani zawsze mieli pewnego rodzaju słabość do ghouli, a nasze plany, by dodać go do gry, powstały na długo przed premierą serialu. Gra jako ghoul będzie się znacząco różnić od gry jako człowiek. Ghoule żywią się radiacją, więc nie będą musiały nosić pancerza wspomaganego. Pozwoli to na tworzenie nowych, szalonych buildów, ale niestety tzw. „bloody buildy” nie będą na nich działać.Czy rozważacie dodanie opcji grania jako super mutant?Kocham super mutanty! Jeśli odpowiednio dużo ludzi wybierze ghoula jako postać, to usiądziemy do dyskusji na ten temat. Nie wykluczam tego, bo byłoby to świetne.Czy jest szansa na powrót Nuclear Winter lub czegoś podobnego?Widzieliśmy, że społeczność tęskni za tym trybem i prosi o jego przywrócenie. Rozumiem, że gracze szukają nowych rzeczy do robienia, zwłaszcza w tzw. endgamie, a przedmioty kosmetyczne z Nuclear Winter były świetne. Póki co nie mamy tego w planach, ale nie wykluczamy tego w przyszłości. To, że o tym nie rozmawiamy, nie oznacza, że tego nie zrobimy.Czy jest szansa na przywrócenie trudniejszych raidów, takich jak ten w Krypcie 94?Tak, chcemy ciągle dawać graczom poczucie progresu. Tym, którzy pokonali Królową Spalaczy niezliczoną ilość razy, przygotowujemy coś specjalnego. Nie będzie to dokładnie to, o czym mówisz, ale mamy konkretne plany.Co ze zwierzakami? Zapowiedzieliście je jakiś czas temu.Zapomnieliśmy o zwierzakach?Zdecydowanie je zapowiedzieliśmy, dawno temu.Świetnie by było je mieć. Jakiego zwierzaka chcielibyście mieć? Ja bym chciał kucyka!Kaczki, psy.Żadnej złotej rybki? Przecież one są takie urocze, można na nie patrzeć i patrzeć.Zapowiedzieliście również dodanie cztero- i pięciogwiazdkowych legendarnych przedmiotów do gry. Co się z nimi stało?Nie zapomnieliśmy o tym!Serio? Tak jak o zwierzakach?Nie zapomnieliśmy również o zwierzakach, musicie się uzbroić w cierpliwość.Czy macie w planach dodanie zawartości do gry związanej z serialem?Możliwe…Czy planujecie wprowadzić cross-progress lub cross-play między platformami?Cały czas trwają dyskusje na ten temat w zespole, ale póki co nie mamy nic zaplanowanego. Świetnie byłoby to zrobić, wiemy, że Phil (Spencer) by się bardzo z tego ucieszył.Skyline Valley jest już dostępne na wszystkich platformach (PC, Xbox One, Xbox Serii X/S, PlayStation 4 i 5) a możliwość grania jako ghoul pojawi się na początku 2025 roku. O tym jak gra zmieniła się przez ostatnie lata przeczytacie w naszym artykule tutaj