Serialowy „Fallout” przyciąga graczy do Steama – rekordowe wyniki

Wszystkie cztery produkcje tego studia, czyli " Fallout 3 ", " Fallout 4 ", " Fallout: New Vegas ", a także " Fallout 76 ", zanotowały spore skoki w statystykach. Na przykład, " Fallout 4 ", który wcześniej miał średnio 10 000 jednoczesnych graczy, skoczył do 83 000. Podobne wzrosty zanotował " Fallout 3 ", którego liczba graczy wzrosła z kilkuset do blisko 3,5 tysiąca, a " Fallout 76 ", długo uznawany za wyklęte dziecko serii, zaliczył rekordowe zainteresowanie na poziomie blisko 40 000 graczy jednocześnie w grze, a w momencie pisania tego newsa grało w niego prawie 18 tysięcy osób.Serialowy " Fallout ", jak stwierdził sam Todd Howard, jest kolejną historią w tym uniwersum, która jest w pełni kanoniczna i rozbudowuje znany fanom świat o kolejne lokacje, bohaterów i wątki. Miejmy nadzieję, że drugi sezon zostanie wydany wcześniej niż kolejna gra z serii, która według zapowiedzi Bethesdy pojawi się nie prędzej niż po premierze kolejnego " Elder Scrolls ".