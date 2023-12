"Fallout 76" z promienistymi planami na 2024 rok!

Zobacz zapowiedź serialu "Fallout"

Najnowsza aktualizacja, "Atlantic City – Boardwalk Paradise", zabrała graczy na promenadę pełną niebezpieczeństw i krwawych tajemnic. To jednak nie koniec przygód, jakie " Fallout 76 " ma do zaoferowania. Wiosną 2024 roku, gracze będą mogli wziąć udział w kolejnej części dodatku, tym razem walcząc z legendarnym diabłem z Jersey. Oprócz nowych zadań, obszarów do odkrycia i nagród, mapa gry zostanie rozszerzona na południe, do Shenandoah.Nadchodzący rok przyniesie również zmiany w popularnych wydarzeniach sezonowych. Planowane są nowe atrakcje oraz częstsze wydarzenia, co z pewnością ucieszy zarówno weteranów, jak i nowych graczy. Bethesda nie zapomina również o serialu telewizyjnym " Fallout ", który pojawi się w Amazon Prime. Produkcja ta, będąca owocem współpracy z Kilter Films, obiecuje nowe spojrzenie na uniwersum Fallouta, oferując świeże historie i postacie.Chociaż sieciowy " Fallout " nie miał lekkiego startu, to Bethesdzie udało się wyprowadzić tę produkcję na prostą i obecnie jest to doświadczenie sieciowe, któremu warto dać szansę. Spróbujecie swoich sił na pustkowiach Apallachii?