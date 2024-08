"Hi-Fi Rush" uratowane – Tango Gameworks wykupione przez Krafton

Zobacz zwiastun "Hi-Fi Rush"

Zamknięcie Tango Gameworks wywołało szeroki oddźwięk w branży, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wydane przez nich " Hi-Fi Rush " okazało się ogromnym sukcesem. Gra została nagrodzona prestiżową nagrodą BAFTA za animację i zyskała uznanie zarówno graczy, jak i krytyków. Świadczą o tym oceny na Metacritic: 87 punktów od krytyków i 8,8 od graczy. Zamknięcie studia było powszechnie uznawane za "niesprawiedliwe".Podobnego zdania najwyraźniej była firma Krafton, odpowiedzialna za produkcję " PUBG " oraz wydanie " The Callisto Protocol ". W opublikowanym w nocy oświadczeniu firma poinformowała, że osiągnęła porozumienie z Microsoftem i nabyła prawa do marki "Hi-Fi Rush", a także wykupiła wspomniane studio. Krafton zamierza zapewnić Tango Gameworks wszystkie środki potrzebne do dalszej pracy nad przygodami Chaia i ekipy. Warto jednak dodać, że Microsoft nadal pozostaje właścicielem innych marek, takich jak " The Evil Within " czy " Ghostwire: Tokyo ".Czy Krafton okaże się ratunkiem dla japońskiego studia? Czas pokaże. Biorąc pod uwagę, jak wyglądało wydanie " The Callisto Protocol " i zarzuty, jakie studio Striking Distance Studios wysuwało wobec wydawcy, który rzekomo naciskał na zbyt wczesne wydanie gry, pozostaje mieć nadzieję, że radość z uratowania Tango Gameworks nie jest przedwczesna.