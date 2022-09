Electronic Arts Polska poinformowało, że firma pracuje nad grą na licencji "Iron Man" Marvela. Za produkcję odpowiedzialne jest EA Motive Studios. Zespołem deweloperskim pokieruje Olivier Proulx (" Marvel's Guardians of the Galaxy "), a w pracy wesprą go tacy weterani branży jak Ian Frazier, Maëlenn Lumineau czy JF Poirier. Gra jest aktualnie w fazie pre-produkcji i jedyne co na tę chwilę pokazano to poniższa grafika promująca.