EXCLUSIVE: "Kult. Film" – zobacz fragment

Emocjonujący i wyczekiwany dokument o ludziach, bez których polska scena muzyczna nie mogłaby istnieć –trafi do kin w całej Polsce 22 listopada. Dziś premierowo prezentujemy fragment filmu!– Patrząc na publiczność, na to jak reagują na naszych koncertach, na te pielgrzymki, które podróżują pomiędzy miastami – ktoś to nazwał brutalnie, że Kult nie ma fantów – ma fanatyków. – mówi o fenomenie zespołu Kult mówi jego basista, Ireneusz Wereński zawiera wyjątkowe i nigdzie niepublikowane materiały z życia legendarnego zespołu Kult oraz samego Kazika Staszewskiego . Prawdziwa, emocjonująca i wyczekiwana produkcja o ludziach, bez których polska scena muzyczna nie mogłaby istnieć. Kamera towarzyszyła muzykom podczas trasy koncertowej oraz w życiu codziennym, pokazując fenomen grupy i jej niespotykanej więzi z fanami.Zespół "Kult" zaprasza naZdjęcia do filmu były realizowane w latach 2013-2019. Zostały uzupełnione o materiały archiwalne, również te należące do członków zespołu."Nigdy nie spodziewałem się, że zespół Kult będzie trwał tyle lat" – w filmie słyszymy słowa Irka Wereńskiego . Grupa została założona w 1982 roku przez Kazika Staszewskiego Piotra Wieteskę . Przez 37 lat istnienia zgromadziła wokół siebie wiernych fanów. Ta więź działa w dwie strony – muzycy zawsze podkreślają, że istnieją dzięki publice. Chętnie angażują się w akcje charytatywne.Fanpage: facebook.com/KULTfilmdokumentalny