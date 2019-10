WIDEO: Zobaczcie zwiastun dokumentu o zespole Kult

3 2 1



Do sieci trafił zwiastun dokumentu. Wy możecie go obejrzeć poniżej:zawiera wyjątkowe i nigdzie niepublikowane materiały z życia legendarnego zespołu Kult oraz samego Kazika Staszewskiego. Prawdziwa, emocjonująca i wyczekiwana produkcja o ludziach, bez których polska scena muzyczna nie mogłaby istnieć. Kamera towarzyszyła muzykom podczas trasy koncertowej oraz w życiu codziennym, pokazując fenomen grupy i jej niespotykanej więzi z fanami.Zdjęcia do filmu były realizowane w latach 2013-2019. Zostały uzupełnione o materiały archiwalne, również te należące do członków zespołu.Obraz trafi do kin 22 listopada.