Ekranizacja kultowej książki Pratchetta. Oto plakat animacji "Zadziwiający kot Maurycy"

O filmie "Zadziwiający kot Maurycy"

Prezentujemy plakat przebojowej komedii scenarzysty " Shreka " i " Piratów z Karaibów "! Przed Państwem " Zadziwiający kot Maurycy ". Od 20 stycznia tylko w kinach przekonacie się, że nie masz cwaniaka nad tego kociaka. Animacja powstała na podstawie kultowej powieści Terry'ego Pratchetta Najnowszy przebój scenarzysty " Shreka " i pięciu części " Piratów z Karaibów "! Zobacz kota Maurycego i jego cwaną paczkę w sensacyjnie śmiesznych przygodach w krainie magii i czarów. Bądź świadkiem śmiałych sztuczek i planów, które mogły zrodzić się tylko w jednej kociej głowie. Bo ten rudy koleżka to nie żaden kitek mruczek, tylko prawdziwy król przekrętów, który wie, jak pokazać pazurki i zawsze ląduje na cztery łapy. Zadziwiający kot Maurycy " to pierwszy animowany film fabularny oparty na twórczości kultowego pisarza – Terry'ego Pratchetta , którego legendarny cykl "Świat Dysku" sprzedał się w liczbie przeszło 70 milionach egzemplarzy i znajduje się na liście stu najlepiej sprzedających się serii literackich w historii. W oryginalnej wersji językowej animacji głosów bohaterom użyczyli: Emilia Clarke Gemma Arterton , a w rolę tytułowego kocura wcielił się Hugh Laurie , czyli nie kto inny jak uwielbiany w Polsce Doktor House. W polskiej wersji językowej Maurycemu głosu użyczył Piotr Adamczyk Kot Maurycy obmyśla przekręt doskonały. Wspierany przez "cichego wspólnika" wędruje od miasta do miasta, naciągając ludzi na rzekomą "plagę szczurów", którą tylko dźwięk magicznego fletu jest w stanie pokonać. Prawda jest jednak taka, że gryzonie to dobrzy kumple Maurycego, bardzo sprytni i wygadani, a instrument jest zaczarowany tylko z nazwy. Jako że nikt nie podejrzewa oszustwa, interes idzie świetnie i gang Maurycego szybko się bogaci. Prawdziwe wyzwanie jednak dopiero przed ekipą. Wszystko zaczyna się, kiedy wesoła szajka trafia do miasteczka, w którym ktoś inny próbuje wcielić w życie własny niecny szwindel. Czy Maurycy i spółka, wspierani przez córkę burmistrza – Melissę, zdołają odkryć, kto za tym wszystkim stoi i uratować mieszkańców, zanim będzie za późno?