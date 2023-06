Elliot Page o aktorze, który chciał go "wyleczyć z homoseksualizmu"

"Boisz się mężczyzn". Elliot Page o konfrontacji z pewnym aktorem

Elliot Page o trudnej codzienności osób transpłciowych

Było to niedługo po tym, jak Elliot Page dokonał pierwszego coming outu - jako lesbijka. W 2020 ujawnił, że jest osoba transpłciową. Page wspomina, że pewien "słynny dupek", którego sam uznawał wówczas za "znajomego" podszedł do niego podczas imprezy i powiedział:. Następnie przeszedł do gróźb:Kilka dni później Page spotkał aktora w siłowni, gdzie ten próbował wycofać się ze swoich komentarzy, mówiąc:O kim mowa?, wyjaśnił Page , skomentował Page w wywiadzie dla magazynu "People".Zobaczcie zwiastun serialu " The Umbrella Academy ", którego gwiazdą jest Elliot Page