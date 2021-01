Elliot Page dostanie rolę w widowisku Marvela?

Po sieci krąży plotka, jakoby Elliot Page mógł dołączyć do kinowego uniwersum Marvela . Podobno aktor, którego ostatnio mogliśmy oglądać w serialu " Umbrella Academy " spotkał się już z przedstawicielami studia.Niestety plotka nie podaje żadnych szczegółów dotyczących potencjalnej roli. Nie mamy więc żadnych wskazówek o jaki film chodzi i w kogo Page mógłby się wcieli.Dla aktora nie będzie to pierwsza przygoda z ekranizacjami komiksów Marvela. W skasowanym uniwersum 20th Century Studio wcielał się w postać Kitty Pryde . Pojawił się w dwóch produkcjach: " X-Men: Ostatni bastion " oraz " X-Men: Przeszłość, która nadejdzie ".Plany Marvela są na najbliższe lata niezwykle ambitne. Tylko w tym roku do kin trafią trzy produkcje studia plus " Spider-Man " realizowany wspólnie z Sony. W przyszłym roku wytwórnia planuje z kolei premiery czterech widowisk, choć w przypadku części z nich prace przygotowawcze są jeszcze na wczesnym etapie.