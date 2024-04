Elliot Page ma nowy projekt. Wyprodukuje adaptację youngadultowej powieści

O czym opowiada "The Darkness Outside Us"?

Ostatnie projekty Elliota Page'a. Zobacz zwiastun 3. sezonu "The Umbrella Academy"

Powieść "The Darkness Outside Us" Eliota Schrefera trafiła na księgarskie półki w 2021 roku. Opowiada ona o dwóch wkraczających w dorosłość mężczyznach z wrogich sobie krajów, którzy zostają wysłani w komos z misją ratunkową. Szybko okazuje się, że jeśli chcą przeżyć, muszą współpracować, a kluczem do przetrwania może być miłość.– czytamy w oświadczeniu studia.– skomentował Schrefer.Powieść "The Darkness Outside Us" przyniosła Eliotowi Schreferowi m.in. Stonewall Honor Book Award. W październiku ukazała się druga część zatytułowana "The Brightness Between Us". Elliota Page'a mogliśmy ostatnio zobaczyć w trzecim sezonie " The Umbrella Academy ", w którym zagrał postać Viktora Hargreevesa (zwiastun poniżej). Aktualnie jego filmografię zamyka dramat " Close to You ". Zadebiutował on na ubiegłorocznym festiwalu filmowym w Toronto. Na etapie postprodukcji jest animacja " Naya Legend of the Golden Dolphin ", w której aktor użycza głosu jednej z postaci.