Empatia tematem nowego numeru "Ekranów"

Empatią nazywa się często umiejętność współodczuwania z innymi – czy nie jest ona zatem jednym z podstawowych impulsów, dla których chodzimy do kina i zanurzamy się w różnych światach wirtualnych? Niekoniecznie chcemy zidentyfikować się z bohaterem, ale pragniemy poczuć to, co on, mimo innych uwarunkowań i sytuacji. Filmy zachęcają nas do przyjęcia cudzej perspektywy, a przez to nierzadko mają wymiar terapeutycznej psychodramy, rozszerzają nasze horyzonty poznawcze i emocjonalne, otwierają nas na innych oraz wzbogacają naszą wrażliwość. Jednocześnie jednak współodczuwanie z konkretnym bohaterem wiąże się z manipulowaniem racją moralną i wykluczaniem odmiennych perspektyw, a emocje zaprzęgnięte w maszynę empatii mogą zamienić się w swoisty product placement – często "kupujemy" bowiem łzy czy strach.Empatia jest emanacją współczesnej kultury, która odrzuca obiektywność i jest zmęczona ironią. Analizy tekstualne i dystans są wypierane przez ujęcia, w których przeważa zgoda na doświadczenie, emocjonalne zrozumienie, wrażliwość i wzruszenie. Wrażliwość, współczucie, emocjonalność i afektywność to nowe praktyki (i polityki) komunikacji, zmieniające sposób spojrzenia na odbiorcę, projektowania jego postawy, ale i konieczność wzięcia pewnej odpowiedzialności.Tematowi numeru towarzyszy zestaw tekstów historycznych oraz artykułów poświęconych najciekawszym zjawiskom we współczesnej kinematografii - polskiemu rynkowi gwiazd, filmom fabularnym Hirokazu Koreedy czy słynnym twórcom animacji - Segundo de Chomonowi oraz Janowi Švankmajerowi | Barbara Szczekała| Joanna Łuniewicz| Marta Stańczyk| Klara Cykorz| Magdalena Cielecka| Maciej Peplinski| Adam Kruk| Patrycja Mucha| Miłosz Stelmach| Joanna Łuniewicz| Kamil Kalbarczyk| Bolesław Racięski| Paweł Biliński| Kamil Kalbarczyk| Sebastian Smoliński| Marta Maciejewska| Joanna Wojnicka| Dominika Zielińska| Alicja Helman| Natalia Stysło| Maks Bereski