Ernie Hudson o ograniczaniu jego roli w "Pogromcach duchów". Czy studio marginalizowało aktora?

Pogromcy duchów to oczywiście. Zapomnieliście o Erniem Hudsonie ? Ekranowynie byłby tym wcale zaskoczony. Aktor twierdzi, że. O swoich doświadczeniach opowiedział w programie radiowym "The Howard Stern Wrap Up Show".opowiedział o swoich doświadczeniach z planu "" w programie "The Howard Stern Wrap Up Show". Aktor dobrze wspomina współpracę z reżyserem– powiedział. Niestety studio, które produkowało film, nie może liczyć na tak miłe słowa z jego strony. Ekranowy WinstonMarginalizacja Hudsona odbywała się także na poziomie scenariusza. Aktor wspomina, że wątek jego postaci został mocno ograniczony.– powiedział.Przypominamy odcinek programu Na skróty poświęcony filmowi "":Gdy uniwersytet ogranicza zatrudnienie w katedrze parapsychologii, doktorzy), Dan Aykroyd ) i) przemieniają się z naukowców w) – tropicieli i eksterminatorów plagi paranormalnych zjawisk! I oto ich pierwsze zadanie: czarująca) odkrywa, że jej lodówka stała się mistycznym portalem do świata duchów. Nasi bohaterowie stają oko w oko z pradawną złą mocą, która ma jasno określony cel: zmienić Manhattan w piekło!