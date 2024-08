Netflix daje zielone światło animacji z uniwersum Pogromców duchów. Co wiemy o serialu?

Pierwsze informacje o planach animowanego serialu z uniwersum Pogromców duchów pojawiły się w czerwcu 2022 roku. Szczegóły fabuły wciąż nie są znane. Według źródeł, na które powołuje się Variety, będzie to animacja 3D utrzymana w tonie ostatnich produkcji z cyklu.Nad projektem pracuje Sony Pictures Animation. Współtwórcy " Pogromców duchów. Dziedzictwa " i " Imperium lodu ", czyli Jason Reitman Gil Kenan ze studia Chost Corps, Inc., będą pełnić obowiązki producentów wykonawczych. Reprezentanci Netfliksa i Sony jak na razie nie skomentowali sprawy.Nie będzie to pierwsza animacja z uniwersum. W latach 1986–1991 na kanale ABC emitowany był serial " Prawdziwe duchołapy ", który doczekał się siedmiu sezonów. Był on kontynuacją przygód bohaterów znanych z filmowego oryginału. W 1997 roku na ekrany trafił niepowiązany z nim 40-odcinkowy " Extreme Ghostbusters ".Film " Pogromcy duchów: Imperium lodu " trafił na ekrany wiosną tego roku. Na całym świecie zarobił on prawie 202 miliony dolarów. Aktualnie plasuje się na 12 miejscu światowego box office'u. Zobaczcie zwiastun:W nowym rozdziale powracamy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło – kultowej nowojorskiej remizy strażackiej. Odkrycie starożytnego artefaktu uwalnia złą moc. Nowi oraz kultowi Pogromcy Duchów łączą siły, aby uratować świat przed zamarznięciem.