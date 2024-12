"Imperium lodu" nie zamroziło marki. "Pogromcy duchów" dostaną film animowany

Co wiemy o nowym filmie animowanym z uniwersum "Pogromców duchów"?

Getty Images © Jason LaVeris

"Pogromcy duchów: Imperium lodu" – ostatni film serii

Zwiastun filmu "Pogromcy duchów: Imperium lodu"

Tak jak w przypadku owianego tajemnicą serialu, również nie znamy szczegółów fabuły filmu. Według powiadomionych osób. Sony Pictures Animation i Netflix współpracują nad ostatecznym kształtem pomysłu.Podobno obsadzono też stanowisko reżysera. Pieczę nad efektem końcowym ma sprawować, twórca odpowiedzialny wcześniej za " Klopsiki kontratakują " i " Rodzeństwo Willoughby ".Nie będzie to pierwsza animacja z uniwersum. W latach 1986–1991 na kanale ABC emitowany był serial " Prawdziwe duchołapy ", który doczekał się siedmiu sezonów. Był on kontynuacją przygód bohaterów znanych z filmowego oryginału. W 1997 roku na ekrany trafił niepowiązany z nim 40-odcinkowy " Extreme Ghostbusters ".W ostatniej odsłonie cyklu drużyna złożona ze starych i nowych członków powraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło – kultowej nowojorskiej remizy strażackiej. Odkrycie starożytnego artefaktu uwalnia złą moc. Pogromcy Duchów łączą siły, aby uratować świat przed zamarznięciem.Produkcja nie podbiła serc widzów i krytyków. Zarobiła jedynie 200 milionów dolarów na całym świecie. Producent i współscenarzysta Jason Reitman zapowiedział, że film dostanie swój sequel.