Eva Longoria opowie o twórcy kultowego smaku Cheetosów

Znana m.in. z Eva Longoria wyreżyseruje, filmową biografię Richarda Montaneza.Montanez jest twórcą chrupek Cheetos o smaku Flamin' Hot. Jego biografia to amerykański sen w pigułce: oto syn meksykańskiego emigranta pracujący jako dozorca w fabryce firmy Frito-Lay, zainspirowany kuchnią swojej młodości, wpada na pomysł nowego smaku popularnych chrupek. Jego inwencja okazuje się zastrzykiem nowej energii dla firmy i do dziś pozostaje kulturowym fenomenem. Longoria podobno pokonała kilku innych reżyserów zainteresowanych filmem. Producentów przekonało jej "autentyczne podejście" do tematu. W planach reżyserskich aktorki jest również komedia. Będzie to jej pełnometrażowy debiut. Dotychczas Longoria stawała za kamerą seriali (m.in.).Scenariusz napisał Lewis Colick ).