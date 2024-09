FILMHARMONIA – serialowe przeboje z wielkiego ekranu na wyjątkowych symfonicznych koncertach łączących pokolenia

Każdy koncert będzie sentymentalnym spotkaniem z ulubionymi bohaterami seriali. Klan, Kryminalni, Czterdziestolatek, Stawka Większa niż Życie, Zmiennicy, Czterej Pancerni i Pies, Wojna domowa, Janosik, Alternatywy 4, 007 zgłoś się, Noce i Dnie czy Matki, Żony i Kochanki - to tylko niektóre tytuły ostatnich dekad, które będzie można usłyszeć w zupełnie nowych interpretacjach Grzegorza Urbana i zaproszonych do projektu artystów."Muzyka filmowa to ogrom wspomnień, emocji, sentymentów i historii, która ma moc ponadpokoleniowego oddziaływania. Ideą projektu FILMHARMONIA: Mistrzowie Polskiej Muzyki Filmowej jest spotkanie z wyśmienitą twórczością w nowej odsłonie, proponując publiczności mariaż sztuki wysokiej z wartościową rozrywką" – komentuje pomysłodawca wydarzenia Tomasz Lisek, Note the Note.To będzie wyjątkowe show łączące pokolenia – symfoniczne wykonania połączone z kultowymi motywami i zaskakującymi wizualizacjami.Miejsca i daty koncertów: