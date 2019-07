FOTO: Joaquin Phoenix zamienia się w "Jokera"

Do sieci trafiły okładki sierpniowego numeru magazynu "Empire". Znalazł się na nich 3-krotnie nominowany do Oscara Joaquin Phoenix , odtwórca tytułowej roli w ekranizacji komiksuTo historia jednego z cieszących się najgorszą sławą superprzestępców uniwersum DC. Przedstawiony przez reżysera Todda Phillipsa obraz śledzi losy kultowego czarnego charakteru, człowieka zepchniętego na margines. To nie tylko kontrowersyjne studium postaci, ale także opowieść ku przestrodze w szerszym kontekście.Prócz Phoeniksa w obsadzie znaleźli się m.in. Robert De Niro Premiera 4 października.