Najlepsze filmy z Jokerem. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Batman: Mask of the Phantasm

Na małym ekranie, w serialu animowanym " Batman: The Animated Series Mark Hamill udowodnił, że wystarczy głos (oczywiście w połączeniu ze świetną animacją i scenariuszem), by w pełni wykreować na ekranie postać Księcia Zbrodni. Nie mogło go więc zabraknąć w pełnometrażowej animacji " Batman: Maska Batmana " (oryginalny tytuł: " Mask of the Phantasm "). Mamy tu okazję zgłębić nieco gangsterskiej historii arcyłotra Zakapturzonego Mściciela, zanim jeszcze stał się morderczym klaunem o imieniu Joker . Choć w centrum filmu jest Bruce Wayne i jego dawna miłość oraz grasujący w Gotham tajemniczy zamaskowany mściciel, Joker nie może nie pojawić się, by nie wsadzić kija w szprychy fabuły. Od tego w końcu jest.