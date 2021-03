Grammy 2021: "Joker" i "Jojo Rabbit" ze statuetkami

Najlepsza kompilacyjna ścieżka muzyczna w formach wizualnych

Najlepsza ilustracyjna ścieżka muzyczna w formach wizualnych

Najlepsza piosenka napisana specjalnie dla formy wizualnej

Najlepszy film muzyczny

W niedzielę odbyła się ceremonia wręczenia nagród Grammy . Nas oczywiście najbardziej interesowały kategorie filmowe.Wielkim przegranym jest " Kraina lodu II ", która pomimo dwóch nominacji nie zdobyła żadnej statuetki. Najlepszymi ścieżkami muzycznymi mogą pochwalić się " Joker " i " Jojo Rabbit ".Do niecodziennej sytuacji doszło w kategorii piosenka filmowa. Wygrał bowiem utwór do filmu " Nie czas umierać ", który wciąż czeka na swoją premierę.Poniżej znajdziecie laureatów w kategoriach filmowych. Pełna lista jest dostępna TUTAJ No Time To Die - " Nie czas umierać