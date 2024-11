Twórca "Jokera" chce wycofania reklam z kin

Co Todd Phillips uważa za zagrożenie dla kina?

Dla Phillipsa głównym problemem współczesnych kin okazują się bowiem reklamy emitowane przed seansem. Twórca filmu " Joker: Folie à Deux " w następujących słowach wyraził swoją frustrację:- powiedział twórca.Zdaje się, że Phillips nie odnosił się do filmowych zwiastunów, a często kilkudziestominutowych spotów banków, marek spożywczych, produktów farmaceutycznych czy sieci restauracji, odbierających jego zdaniem sporo z całości kinowego doświadczenia. Ciekawymi obserwacjami podzielili się także inni przepytywani twórcy, którzy często z zupełnie innych perspektyw podchodzili do tych samych zagadnień.Dla przykładu Sean Baker , reżyser tryumfującej na tegorocznym festiwalu w Cannes Anory ", ubolewał nad zwrotem filmowców w kierunku streamingu i telewizji wskazując, że przyspiesza on śmierć analogowych metod kręcenia filmu. To wyjątkowe podejście; choć wielu uznanych twórców kina autorskiego wielokrotnie już lekceważąco wypowiadało się o popularnych platformach streamingowych, rzadko który upatrywał w nich zagrożeń dla klasycznych metod produkcji.