FOTO: Johnny Flynn jako młody David Bowie

W sieci pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie Johnny'ego Flynna jako młodego Davida Bowie'ego . Aktor wcieli się w legendarnego muzyka w filmieObraz powstaje bez wsparcia rodziny Bowie'ego i praw do jego muzyki. To drugie nie było jednak twórcom potrzebne. Jest to bowiem historia typu "origin" i opowiadać będzie o pierwszej podróży Davida Bowie'ego do Ameryki w 1971 roku, która zainspirowała go do stworzenia Ziggy'ego Stardusta. Jena Malone zagra żonę Bowiego. Całość reżyseruje Gabriel Range