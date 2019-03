FOTO: Oto Roberto Benigni jako Dżepetto

W sieci zadebiutowało pierwsze zdjęcie zw reżyserii Matteo Garrone ). Na fotografii prezentuje się Roberto Benigni , niegdysiejszy odtwórca roli baśniowego drewnianego chłopca, który teraz wciela się w Dżepetta.Literacki pierwowzór autorstwa Carlo Collodiego opowiada historię Pinokia, drewnianego pajacyka, wystruganego przez majstra Dżepetto. Chłopiec niespodziewanie ożywa i od pierwszych chwil egzystencji jest krnąbrnym, nieposłusznym i egoistycznym chłopcem. Dżeppeto stara się go wychować i sprowadzić na dobrą drogę.Zdjęcia do filmu ruszyły 18 marca we Włoszech. Ekipa będzie pracować przez 11 tygodni.