Kiedyś był Pinokiem, dla reżysera "Dogmana" zostanie Dżepettem

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Matteo Garrone od jakiegoś czasu pracuje nad filmem. Teraz dowiedzieliśmy się, kto zagra w nim rolę Dżepetta. Kiedy pisaliśmy o projekcie w 2016 roku, miał się w niego wcielić Toni Servillo . Okazuje się, że nie jest już z filmem związany. Dżepettem został Roberto Benigni , który w 2002 roku nakręcił własną wersję bajki Collodiego i wtedy wcielił się w Pinokia.Aktorska wersja słynnej bajki jest wciąż w fazie przygotowań wstępnych. Wiosną planowano zdjęcia na listopad. Teraz okazuje się, że ekipa na plan wejdzie dopiero w przyszłym roku.Powieść ukazywała się w odcinkach w latach 1881-1883, początkowo jako "Storia di un burattino" (Historie marionetki). W pełnej wersji wydana została w 1883 roku. Ukazuje historię Pinokia, drewnianego pajacyka, wystruganego przez majstra Dżepetto. Chłopiec wystrugany z drewna niespodziewanie ożył i od pierwszych chwil powołania do życia był krnąbrnym, nieposłusznym i egoistycznym chłopcem. Dżeppeto, a także jego przyjaciele Wróżka o Błękitnych Włosach i Mówiący Świerszcz starają się go wychować i sprowadzić na dobrą drogę. Jednak Pinokio spotyka na swojej drodzę także osoby niegodziwe, które namawiają go do złych rzeczy - takie jak Lis i Kot, czy kolega z klasy Knot. Początkowo daje się im zwieść i ponosi za to kary (traci złote monety, zamienia się w osła). Ostatecznie jednak zaczyna rozumieć jakim był egoistą.