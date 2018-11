Fabuła "Rambo 5" będzie dokładnie taka, jak myślicie

W sieci pojawił się opis fabuły nowego filmu o przygodach Johna Rambo,. Używając słów "opis fabuły" nie mam tu jednak na myśli zwyczajowej prasowej notki. Portal Splash Report opublikował bowiem streszczenie całego (!) scenariusza filmu: od początku do obowiązkowo krwawego końca. Czy opis jest zgodny z prawdą? Trudno powiedzieć. Czy opublikujemy go w całości? Nie. Ale ostrzeżenie przed spoilerami i tak się należy.Film zaczyna się rzekomo od porwania dwóch sióstr: 29-letniej Carmen i 8-letniej Melissy Delgado. Kobiety trafiają w łapy meksykańskich gangsterów, ale Carmen udaje się uciec.Następnie akcja przenosi się do miasteczka Bowie w Arizonie, gdzie 70-letni John Rambo prowadzi spokojne życie na idyllicznej farmie. Bohater cierpi na zespół stresu pourazowego, więc dużo czasu spędza w barze, lecząc objawy alkoholem.Dowiadujemy się również, że zaprzyjaźnił się z pracującą dla niego Marią Beltran i jej córką Gabriellą, dla której stał się niemalże zastępczym ojcem. Któregoś dnia Gabriella oczywiście znika w dramatycznych okolicznościach i Rambo będzie musiał wrócić do niespokojnego stylu życia. W ten sposób skrzyżuje ścieżki z Carmen, którą poznaliśmy na początku filmu.Reszta filmu to scena akcji, w której Rambo krwawi, a jego wrogowie krwawią jeszcze bardziej. Kto jest zainteresowany doczytaniem do końca, streszczenie filmu znajdziecie TUTAJ Dziennikarz Splash Report podsumowuje swój opis następująco:to prosty jak cep film akcji z kategorią R, taki jaki widzieliście już setki razy - włączając w to poprzednie części serii. Na podstawie samego scenariusza nie sposób jednak ocenić, czy w schemat tchnięto wystarczająco dużo życia. Wszystko będzie zależało od tego, jak zrealizowane zostaną sceny akcji.Zdjęcia do filmu już się rozpoczęły. Za kamerą stanął Adrian Grunberg ). Scenariusz napisał sam Stallone we współpracy z Matthew Cirulnickiem ).